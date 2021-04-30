За сутки в Омской области коронавирусом заразились 55 человек

В Омске снижаются показатели заражаемости коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным медиков в Омской области количество заразившихся коронавирусом достигло 45 737 человек. За сутки прибавилось 55 зараженных. 44 из них смогут лечиться амбулаторно, а 11 пришлось госпитализировать в больницу под постоянное наблюдение врачей.

Выздоровели за сутки 72 омича. общее число удачно переболевших ковидом с начала пандемии уже достигло 38 965 человек.

К сожалению, ковид продолжает уносить жизни омичей. Сегодня медики констатировали 2 летальных случая, а за все время пандемии в регионе, по подсчетам врачей, скончались 1 386 человек.

Набирает темпы и вакцинация против коронавируса. Полностью привиты на сегодняшний день уже 91 287 человек, а дожидаются второго этапа вакцинирования еще 69 488 омичей.