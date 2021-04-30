«Росводоканал Омск» подготовился к работе в майские праздники

В водоканале создан необходимый запас реагентов и материалов. Во всех подразделениях назначены ответственные и установлен график дежурств, сформированы бригады аварийно-восстановительных работ, укомплектованные необходимой техникой и материалами для оперативного устранения нештатных ситуаций. К работе полностью готов спецтранспорт – всего 95 единиц, в числе которых 6 экскаваторов, 7 самосвалов и 4 гидромолота. При необходимости к работам будут привлечены автокраны и другая спецтехника. 27 бригад слесарей аварийно-восстановительных работ будут ежедневно следить за состоянием городских сетей водоснабжения и водоотведения, проводить плановые работы, не связанные с отключением потребителей.

Сотрудники лабораторного будут вести контроль качества питьевой воды на всех этапах её подготовки и транспортировки, отбирая пробы каждый час в течение суток.

Диспетчерская служба предприятия будет работать круглосуточно без перерывов и выходных в течение всех майских праздников. Информацию по холодному водоснабжению и -водоотведению можно уточнить по телефонам 75-16-00 и 75-04-00. Сообщить о повреждении сетей, утечках, или открытых колодцах можно по телефонам диспетчерской или контакт-центра по номеру 53-00-11. Несмотря на продолжительные праздники, потребители услуг смогут передать показания приборов учёта, уточнить данные о задолженности. Специалисты контакт-центра примут их ежедневно с 8.00 до 20.00.

На период майских праздников и нерабочих дней на предприятии перенесли плановые работы на сетях, связанные с отключением потребителей от водоснабжения.

- Предприятие весь год работает в круглосуточном режиме, и майские праздники не вносят изменений в производственный процесс. Тем не менее, мы сделали всё возможное для обеспечения надёжной и бесперебойной подачи жизненно важных услуг, чтобы горожане смогли в эти дни комфортно провести время в кругу родных и близких, - рассказал директор по производству «Росводоканал Омск» Павел Козлов.