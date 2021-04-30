Омский ЦИСС запускает цикл тематических передач на социальном онлайн-канале

Запись программы в студии

30 апреля на социальном канале ЦИСС ЛАЙФ 55 выйдет первая тематическая программа, посвященная предстоящему празднованию Светлой Пасхи, сохранению народных традиций и исторической памяти.

- В рамках проекта Омского ЦИСС «От гражданской активности к социальным изменениям», поддержанного Фондом президентских грантов», в 2021 году на социальном канале выйдет более 30 тематических передач. С помощью федеральных экспертов мы будет рассказывать о мерах поддержки гражданских инициатив, представим различные инструменты взаимодействия с НКО, а также опыт работы муниципальных ресурсных центров и социальных предпринимателей. Мы будем транслировать видеосюжеты с мест, снятые выпускниками Школы стримеров. В образовательных программах покажем, как проводятся стажировки наших активистов для продвижения передового опыта работы с общественностью, обсудим лучшие проекты на коворкинговых площадках, запустим цикл «Это мы можем!», посвященный деятельности гражданских активистов, - рассказала менеджер ЦИСС Анастасия Карнаухова.

Менеджер ЦИСС Анастасия Карнаухова

В программах социального канала будет ряд постоянно действующих рубрик. Так, в рамках раздела «Подарок к празднику» омские мастера и рукодельники поделятся навыками, полезными в быту и для семейной экономии. Под рубрикой «Хранители традиций» будут представлены инициативы, связанные с сохранением исторической памяти и народных традиций. Популяризация новых социальных услуг и общественно-полезных проектов пойдет под рубрикой «На благо людям». Программы будет вести выпускница Школы Омского ЦИСС, начинающая актриса театра им. Любови Ермолаевой Анастасия Ешкова.

Ведущая канала Анастасия Ешкова

В первом выпуске передачи социального канала, которая выйдет в эфир и появится в пабликах 30 апреля в 15 часов, будут даны полезные советы по изготовлению подарков к празднику Светлой Пасхи. Так, слушательница третьего в этом году набора Школы социальных инноваций Ольга Руденко, покажет, как сделать нарядную упаковку для сюрпризов, а Татьяна Цветкова, активистка Омского ресурсного центра в области сохранения традиционного прикладного искусства, научит украшать яйца в технике Урало-Сибирской росписи.