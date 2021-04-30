АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» реализуют профориентационную программу для школьников

Сфера энергетики требует от сотрудников высокого уровня профессионализма. Именно поэтому профориентационная работа играет большую роль, позволяя на начальном этапе познакомить молодых людей с особенностями работы.

АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» приняли участие в ярмарке целевых мест, которая состоялась в Омском государственном техническом университете. На ней крупнейшие работодатели региона представили свои предприятия. Будущие абитуриенты имели возможность поближе познакомиться с условиями зачисления на целевые места и дальнейшими условиями работы. Это прекрасная возможность для молодых людей пообщаться с представителями компаний, обсудить перспективы профессионального развития, завести деловые связи, заявить о себе, получить приглашение на стажировку и практику. Активное участие в мероприятии принял молодёжный актив АО «Омск РТС». Представители Совета молодых специалистов поделились своим опытом начала карьеры в компании, перспективами роста и дополнительного обучения, а также рассказали о деятельности в области социальной ответственности, спортивных мероприятиях, инновационной и научно-исследовательской деятельности.

Абитуриенты проявили высокую заинтересованность по направлениям обучения «Теплоэнергетика и теплотехника» и «Электроэнергетика и электротехника». Более 60 человек заполнили анкеты и подали заявки на дальнейшее обучение.

АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» регулярно принимают участие в ярмарках вакансий и днях карьеры, организуемых вузами. Для студентов и молодых специалистов работа в компаниях - это возможность получить практические навыки и опыт. При приёме на работу молодым специалистам гарантировано официальное трудоустройство, основной и дополнительный соцпакеты, помощь наставников и обучение для дальнейшего карьерного роста.

Большая работа ведётся и в рамках профориентационной программы со школьниками. В конце апреля возобновились открытые экскурсии на омские ТЭЦ. До пандемии они проходили 1-2 раза в месяц в течение учебного года в рамках реализации регионального профоориентационного проекта «Экономика региона в руках молодого поколения». За последние 2 года их посетили более 90 школьников. 27 апреля на омской ТЭЦ-3 побывали ученики БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. И.И. Стрельникова». Ребята посетили основные цеха предприятия, главный щит управления электрического цеха, а также познакомились с сутью работы градирни. Это позволяет наглядно увидеть работу ТЭЦ изнутри и сделать выбор будущей профессии. Регулярные экскурсии на предприятия - один из этапов формирования внешнего кадрового резерва компаний. «Такой формат позволяет ребятам сделать осознанный выбор будущей профессии. Часто они даже не представляют суть работы и чем занимается конкретное предприятие. Увидеть своими глазами, потрогать руками и пообщаться с представителями профессии – прекрасный опыт для детей», - отметила Ольга Норхина, преподаватель отвечающий за профориентационную работу в школе.

- Наша задача – подготовить высококвалифицированные кадры для отрасли. И здесь ключевую роль играет профориентационная программа, которая позволяет привлечь молодёжь. Ведь реальная возможность познакомиться с производством даёт чёткое представление о будущей профессии, работе, условиях труда и социальных гарантиях. А мы получаем возможность на раннем этапе выявить потенциал и способности школьников, - отметила начальник управления по работе с персоналом АО «ТГК-11» Наталия Ермоленко.