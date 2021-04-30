Омичей предупредили о скором отключении отопления

По прогнозам чиновников, отключение тепла в домах омичей может начаться уже на следующей неделе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году холодная погода немного задержалась в Омской области. Еще совсем недавно в середине апреля ночью температура падала ниже нуля, а омичи надевали теплые осенние куртки, чтобы не замерзнуть под порывами пронизывающего ветра. Но сейчас уже начало заметно теплеть. Пока отключения отопления не предвидится, но на пресс-конференции министр энергетики и ЖКХ Антон Гаак отметил, что отключения тепла в домах могут начаться уже совсем скоро.

- В соответствии с законодательством Российской Федерации, после того как в течение 5 дней установится соответствующая температура, муниципальный орган определяет дату окончания отопительного сезона. На сегодняшний день в Омской области нет районов, где отключили отопление, но температура повышается, и вот-вот, со дня на день, районы, в зависимости от температуры, издадут соответствующее распоряжение. То же самое касается и Омска, - отметил министр.

По прогнозам синоптиков грядущая неделя обещает быть теплой. Днем температура будет подниматься выше +20 градусов.