Автор «золотого» гола «Авангарда» Толчинский сыграл на гитаре и спел Сплин в Омске

На вечеринку в честь Кубка Гагарина пришло около 10 тысяч омичей. ФОТО: hawk.ru

На вечеринку в честь победы "Авангарда" в Кубке Гагарина пришло около 10 тысяч омичей. Илья Ковальчук признался, что не ожидал такого количества фанатов. Праздник прошел на площади у строящейся "Арены-Омск". В 2022 году это будет домашний стадион для "ястребов" и наша команда вернется из Балашихи в родной город.

Во время празднования победы и чествования чемпионов выступил и автор "золотого" гола в финале плей-офф. Именно Сергей Толчинский забросил единственную шайбу в ворота ЦСКА в шестой игре. Толчинский сыграл для болельщиков на гитаре и спел известную песню группы Сплин "Выхода нет". Играл и пел хоккеист очень искренне, омские болельщики в этот момент подпевали нападающему "Авангарда".