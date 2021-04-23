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Общество23 апреля 2021 8:37

Волонтеры-экологи Омского ГАУ провели экоуроки в школах

В рамках реализации целей и задач национального проекта «Экология» с 15 по 19 апреля прошла акция, приуроченная к Международному дню экологических знаний.
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Участники акции провели урок на тему экологического волонтерства в двух школах г. Омска. Проведенные экоуроки помогли ученикам узнать об актуальных экологических проблемах и возможных путях их решения, а также познакомить с рядом организаций, которые в данный момент занимаются экологическими вопросами в России. Материалы экоурока были ориентированы на развитие у школьников навыков бережного и заботливого отношения к окружающей среде, а также формирование экологической культуры.

Данная акция проводилась Всероссийской общественной организацией волонтеров-экологов «Делай!» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь» при поддержке Минпросвещения России.

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