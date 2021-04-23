Волонтеры-экологи Омского ГАУ провели экоуроки в школах

Участники акции провели урок на тему экологического волонтерства в двух школах г. Омска. Проведенные экоуроки помогли ученикам узнать об актуальных экологических проблемах и возможных путях их решения, а также познакомить с рядом организаций, которые в данный момент занимаются экологическими вопросами в России. Материалы экоурока были ориентированы на развитие у школьников навыков бережного и заботливого отношения к окружающей среде, а также формирование экологической культуры.

Данная акция проводилась Всероссийской общественной организацией волонтеров-экологов «Делай!» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь» при поддержке Минпросвещения России.