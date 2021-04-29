В рамках праймериз Оксана Фадина посетила Омский район

А также посетила площадку по улице Молодежной, где в будущем будет построена канализационно-насосная станция. В посёлке Омском осмотрела водо-насосную станцию, нуждающуюся в реконструкции. Прошлась по скверу перед сельским Домом культуры, где обсудила с главой, как можно облагородить пространство. В селе Харино Оксана Фадина посетила основную общеобразовательную школу. Традиционная встреча с активом партии «Единая Россия», главами поселений, советом депутатов Омского района и руководителями предприятий и учреждений состоялась в чернолученском Доме культуры.

- В зале присутствовали и главы поселений, и актив, и депутатский корпус. Всем нам небезразлично, кто придет в Государственную думу от нашего избирательного округа, - отметил глава Омского района Геннадий Долматов. - Оксана Николаевна прошла большую школу - от экономической работы до поста мэра города-миллионника. Нам повезло, что в Госдуму идет человек, который знает проблемы муниципалитетов изнутри, на собственном опыте. Знает полномочия субъекта, так как возглавляла одну из самых емких отраслей региона - экономическую. Существует много противоречий и пробелов в законодательстве в части межмуниципального взаимодействия, которые необходимо устранять именно на уровне Госдумы, продвигать эффективные инициативы и механизмы работы. Я уверен, Оксана Николаевна как раз тот человек, который справится с этой задачей.

Подводя итоги визита в Омский район, Оксана Фадина подчеркнула, что уже видит варианты решения некоторых проблемных вопросов, с которыми сталкиваются жители района.

- Мы сегодня с главой Омского района Геннадием Геннадьевичем Долматовым и его коллегами объехали несколько поселений. Надо отметить, что каждое поселение – уникально, имеет свои особенности - начиная с территориального планирования и заканчивая структурой экономики. Если где-то акцент сделан на социальную инфраструктуру, то есть и поселения, где серьезным образом развита производственная сфера. Но проблемы свойственны одни и те же: качество автомобильных дорог, обеспечение питьевой водой, газом. Нуждается в реконструкции станция подачи воды в посёлке Омский. У меня есть мысли, каким образом можно реализовать этот проект. Очень важно, что у поселения уже готова проектно-сметная документация – это позволяет делать следующие практические шаги в решении вопроса. Есть вопросы по капитальному ремонту ряда домов культуры. Хочу отметить, что я восхищена Домом культуры в посёлке Омский. На мой взгляд, это уникальный архитектурный объект, который нужно сохранить в первозданном виде, прежде всего это касается фасада здания. И тоже уже есть планы, как провести это по национальному проекту «Культура». Безусловно, есть вопросы, которые свойственны и другим районам Омской области, и городу Омску, требующие кардинального решения на федеральном уровне. В разработке и внедрении эффективных методов их решения я вижу свою работу в составе Государственной думы.

Напомним, Оксана Фадина, находясь в административном отпуске на посту мэра Омска, посещает муниципальные районы, входящие в 141-й избирательный округ, общается с жителями и собирает наказы избирателей.