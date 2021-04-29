На перекачивающую станцию в Омске поступила новая пожарная автотехника

Автоцистерны предназначены для тушения пожаров и загораний. Также автоцистерны служат для доставки к месту пожара личного состава в количестве шести человек, огнетушащих веществ (воды, пенообразователя), пожарно-технического оборудования и вооружения.

Автоцистерна на шасси «МАЗ» вмещает 5 тысяч литров воды, оснащена баком для пенообразования на 1 тысячу литров. Подача огнетушащих веществ может осуществляться из цистерны, бака для пенообразователя и внешнего источника. Среди преимуществ новой пожарной техники - большая производительность насоса, высокая точность дозирования пенообразователя, компактность, маневренность и высокая внедорожная проходимость.

Перед приёмкой пожарной техники прошли испытания, в рамках которых особое внимание было уделено проверке автоматической установки дозирования пенообразователя, производительности насоса, лафетного ствола, времени забора воды из открытого водоема. Специалисты АО «Транснефть - Западая Сибирь» подтвердили, что пожарные автоцистерны полностью соответствуют требованиям технического задания.

Новая пожарная техника будет базироваться на ЛПДС «Омск» Омского РНУ (одна единица) и на ЛПДС «Сокур» Новосибирского РНУ в количестве трех единиц.

Обеспечение пожарной безопасности производственных объектов АО «Транснефть - Западая Сибирь» является одним из ключевых направлений деятельности в области повышения устойчивости функционирования объектов. Все производственные объекты оборудованы системами обнаружения и тушения пожара, наружного и внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованы пожарной техникой и первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями нормативных документов.