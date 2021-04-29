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Общество29 апреля 2021 12:25

После чествования «Авангарда» омичей развезут платные автобусы

Они начнут работать с полдевятого вечера
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Добраться до дома после массовых гуляний омичи смогут на общественном транспорте.

Добраться до дома после массовых гуляний омичи смогут на общественном транспорте.

Сегодня вечером на Левобережье будут проходить чествования игроков "Авангарда", которые накануне завоевали кубок Гагарина. Команда с трофеем приедет в Омск сегодня вечером, а массовые мероприятия пройдут на площади у "Арены Омск".

После мероприятия омичей развезут 30 муниципальных и 3 частных автобуса. Они подъедут к 20:30 и работать будут в 10 направлениях. В мэрии отметили, что 7 машин будет находиться в резерве и оперативно отправятся по самым востребованным маршрутам.

Также в администрации отметили, что бесплатными эти автобусы не будут. С пассажиров возьмут оплату по стандартному тарифу, будут действовать все проездные и льготы.