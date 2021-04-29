Крылов считает, что «Авангард» может завоевать второй кубок

После победы "Авангарда" радовались все: игроки, болельщики на трибунах, фанаты хоккейного клуба на улицах Омска, тренерский штаб и, естественно, руководители. О своих впечатлениях после победы рассказал и председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов.

Когда один из журналистов во время импровизированной пресс-конференции после матча спросили, что будет дальше с командой, Крылов уверенно ответил, что пойдут за вторым кубком.

- Мы пойдем за вторым кубком. На самом деле теперь легко, поверьте мне. Главное сделать первый шаг, а теперь спокойно, без нервов пойдем за вторым, - заявил представитель клуба.