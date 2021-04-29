В Кировком округе Омска затопило несколько улиц

Омичи буквально не могли зайти домой из-за постоянно пребывающей воды. Фото: ВКонтакте

Накануне вечером омичи, живущие в домах на улице Запорожская в Октябрьском округе, буквально не смогли добраться домой из-за огромного количества воды, разлившегося за считанные минуты. Это даже не назовешь лужей. Воды настолько много, что не спасут даже обычные резиновые сапоги.

Вода под окнами не убывала всю ночь. Фото: ВКонтакте

- Вода прибывает и прибывает, подвалы затоплены! Всё началось с 17 часов вчерашнего дня, - рассказали в соцсетях местные жители. Они же уточнили, что такая проблема не в одном доме. Огромное количество воды разлилось по всей улице.

Оказалось, что это произошло из-за аварии на заводе ПАО «Омскшина». Об этом сообщили в пресс-службе администрации. На территории предприятия прорвало трубу.

- В настоящее время различными службами продолжается устранение последствий аварии, - уточнили в пресс-службе мэрии.