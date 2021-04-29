Из-за чествования «Авангарда» на Левом берегу перекроют движение

Для движения перекроют дорогу, проходящую ближе к старящейся "Арене Омск".

После громкой победы над ЦСКА в финале НХЛ "Авангард" направляется в Омск с кубком Гагарина, чтобы отметить это. В честь игроков, принесших омскому клубу первую за 17 лет победу, устроят настоящий праздник на площади перед "Ареной Омск". Чествования пройдут сегодня, 29 апреля, и вечером с 17:00 до 23:00 перекроют движение на улице-дублере Лукашевича на участке между улицами Крупской и Шаронова.

Парковаться будет нельзя с 15:00 до 23:00 на улицах:

- Крупской (участок от Перелета до Лукашевича),

- Шаронова (от ул. Перелёта до Мостоотряда 63),

- Лукашевича (на участке от ул. Крупской до моста им. 60 лет ВЛКСМ).

Омичей просят быть внимательными и заранее планировать маршрут, учитывая ограничения движения.