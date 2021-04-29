«В нас мало кто верил»: Илья Ковальчук о победе «Авангарда» в Кубке Гагарина

Илья Ковальчук поздравил с победой не только команду, но и тренера Боба Хартли.

После победы над ЦСКА в серии финальных матчей НХЛ игроки "Авангарда" собрались в раздевалке, чтобы поздравить друг друга с долгожданной для команды и всего Омска победой. Илья Ковальчук, который временно заменил Емелина на посту капитана команды, высказался о победе.

- Наша команда – просто очень близкая семья. Не зря мы собирались с детьми и женами, родными. Всем клубом встречались после каждого раунда плей-офф. И это толкало нас вперед, хотя в нас мало кто верил. Этот человек, братцы, взял всего лишь один выходной. И его штаб, думаю, согласится – он их всех [замучил]. Но, думаю, Боб Хартли заслужил поставить жирную точку – это второй его финал за три года в «Авангарде». Он делает из нас хоккеистов, помогает молодым. И всем сердцем хотел, чтобы мы выиграли. Боб, это все тебе! – сказал Илья Ковальчук после победы.