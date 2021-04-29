«Ростелеком» дарит звонки и телеграммы омским ветеранам

С 25 апреля по 10 мая 2021 года «Ростелеком» предоставляет ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны Омской области 100 минут для звонков с домашнего телефона или из переговорного пункта на стационарные и мобильные номера. Поздравить с праздниками друзей и родных в России, странах СНГ и ближнего зарубежья можно без дополнительной платы.

Кроме того, ветераны могут отправить неограниченное количество телеграмм внутри России и в страны ближнего зарубежья (Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия). Телеграмму можно заказать с домашнего телефона или из переговорного пункта, предоставив удостоверение ветерана Великой Отечественной войны.

«Ростелеком» в связи с 76-й годовщиной со Дня Победы также предоставит праздничную льготу на услугу местного телефонного соединения за май 2021 года омичам, приравненным к ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Скидка для пользователей домашними телефонами составит 116 рублей и будет рассчитана вне зависимости от тарифного плана, а также при отсутствии технической возможности повременного учета продолжительности местных телефонных соединений.

«“Ростелеком” всегда поздравляет ветеранов с праздником Победы и помогает им созвониться с родными и близкими, живущими в других регионах. Несмотря на то, что мы уже привыкли к виртуальному общению, “живой” разговор ничем не заменить, особенно для людей старшего поколения», — сказал Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком».

Подробности акции можно узнать по бесплатному телефону 8 800 100 0 800 и на сайте www.rt.ru.