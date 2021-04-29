«Счастлив за «Авангард» - ни на кого не обижен»: Сушинский поздравил Омск с Кубком Гагарина

Бывший президент "Авангарда" поздравил клуб с победой. Фото: sport-express.ru

Накануне "Авангард" завершил напряженную и полную эмоций серию финальных матчей с московским ЦСКА. В последнем матче омичи одержали нелегкую победу со счетом 1:0. Победную шайбу забросили еще в конце первого периода. После этого ЦСКА уже не смогли забить ни одной шайбы. О победе высказался и бывший президент "Авангарда" Максим Сушинский. Прямо перед началом сезона, он ушел из клуба, по это не помешало ему порадоваться за "ястребов".

- Мастерство, желание, обученность привели «Авангард» к победе. Считаю, что сумма мастерства все равно была выше у «Авангарда», чем у ЦСКА. Испытываю абсолютное счастье за «Авангард», ни на кого обиды не держу в клубе. В душе я понимаю, что сделал для этой команды, это самое главное, – сказал Сушинский.