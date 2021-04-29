«Росводоканал Омск» подключает летние водопроводы

Летний поливной сезон длится с 15 мая по 15 августа. В этот период в квитанциях за воду отдельной строкой начисляется плата за полив земельного участка.

Горожанам, планирующим подключение летнего водопровода, необходимо заключить с омским водоканалом соглашение на отпуск питьевой воды для полива участков в частном жилом фонде на поливной сезон 2021г.

Для подключения к летнему водопроводу необходимо:

1. Предоставить по уличные списки домов для подключения летнего водопровода:

- по телефону 53-00-11,

- при очном приёме по предварительной записи на сайте предприятия https://omsk.rosvodokanal.ru,

- через электронное обращение на сайте «Задать вопрос», выбрав тему запроса «Летний водопровод»;

2. Оплатить текущее начисления и внести аванс за холодную воду для полива;

3. Предоставить в омский водоканал лично или через официальный сайт фото или скан-копию заполненного заявления, согласие на обработку персональных данных, простую доверенность от собственников;

4. Оплатить соглашение в кассе омского водоканала в размере 1527,47 руб.

Напоминаем, что самовольное подключение к централизованным сетям питьевого водоснабжения и к водоразборным колонкам запрещено и грозит штрафом.

Для первичного подключения к летнему водопроводу необходимо получить разрешительную документацию, которая отражает точку подключения нового абонента. Подробно познакомиться с порядком подключения можно на сайте https://omsk.rosvodokanal.ru/users/individual/connection/summer/.

В 2020 году было оформлено 79 соглашений на подключение к летнему водопроводу. в одном соглашении может включаться несколько домов, подключающихся на летний период к водопроводу.