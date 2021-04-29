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Общество29 апреля 2021 5:32

За неделю в Омской области по вине человека вспыхнули 118 лесных пожаров

Пока невнимательность людей единственная их причина
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Пока все потушенные лесные пожары происходили по вине людей

Пока все потушенные лесные пожары происходили по вине людей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Омские спасатели подсчитали, что за неделю в регионе удалось потушить 118 лесных пожаров. Все они произошли из-за неосторожности обращения с огнём человеком. Об этом рассказала на пресс-конференции первый замначальника Главного управления лесного хозяйства региона Ольга Шарапова.

Специалисты отметили, что основной причиной возгорания лесов становится приход огня с других территорий, где жгут траву или мусор. Были случаи и возгораний вдоль дорог от непотушенной сигареты или спички. Также омичам напомнили, что с 27 апреля в регионе действует особый противопожарный режим, это значит, что пользоваться открытым огнём на природе строго запрещено. За это предусмотрены штрафы для граждан до 5 тысяч, а для организаций до 500 тысяч рублей.