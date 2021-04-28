Омичи в спортбаре несколько минут скандировали после победы «Авангарда» в КХЛ

Многие омичи сегодня болели за "Авангард" дома у телевизоров или у экранов компьютеров. Но некоторые пошли в спортбары, чтобы разделить с другими болельщиками радость от возможной победы. И они сегодня не прогадали. "Авангард" стал обладателем кубка Гагарина, обыграв московский ЦСКА со счетом 1:0.

Когда игра закончилась, в одном из спортбаров Омска просто невозможно было усидеть на месте. Почти все подскакивали с мест и скандировали название любимой команды, которая сегодня стала победителем. С радостными улыбками болельщики обнимались. Похоже, они, как и игроки, сегодня не будут спать, а станут отмечать долгожданную для всех омичей победу.