Омский «Авангард» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина

Последний раз омичи выигрывали чемпионат в 2004 году.

Омский "Авангард" стал обладателем Кубка Гагарина. В шестой встречи финальной серии против ЦСКА "ястребы" оказались сильнее со счетом 1:0. Решающую победную шайбу забросил наш форвард Толчинский под самый занавес первого периода. Причем в концовке омичи выстояли втроем против пятерых армейцев! Трижды наш защитник Шарипзянов блокировал броски ЦСКА телом. Несколько раз омичей здорово выручил наш голкипер Шимон Грубец.

В этой игре было все: и драка, и упущенные моменты и много силовой борьбы. Однако наши хоккеисты оказались сильнее.

В итоге счет в серии стал 4-2, а омский "Авангард" впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Сейчас все фанаты ждут, когда же наша команда торжественно привезет заветный трофей в Омск.