У омича украли клюшку, пока он переодевался для игры

Омич оставил сумку без присмотра и лишился клюшки. Фото: hotwalls.ru

В полицию обратился 22-летний омич, заявив о краже. Он рассказала, что собирался поиграть с друзьями в хоккей в одном из дворцов спорта. Раздевалка была занята, поэтому спортивную сумку с инвентарем омич оставил в коридоре. Когда место освободилось и он вернулся забрать вещи, обнаружил, что нет клюшки.

Полицейские отсмотрели видео с камер видеонаблюдения и увидели воришку. Им оказался 44-летний ранее судимый за кражи омичу, который проживал в том же районе. Отрицать вину мужчина не стал и рассказал, что клюшку сдал в специализированный магазин за 3 тысячи рублей. На омича завели дело по статье "Кража", уточнили в пресс-службе УМВД. Омичу может грозить до 2 лет лишения свободы.