В Омске ищут водителя грузовика, вывалившего строительный мусор посреди дороги

Омичи пожаловались на внезапно появившуюся перед их домами стихийную свалку. Фото: https://vk.com/inci55

Жители омского частного сектора поделились своим возмущением по поводу неуважительного отношения окружающих к их труду. Неизвестные люди на грузовой «газели» подъехали почти вплотную к их домам и оставили посреди дороги мусор.

- Может, кто узнал этих нарушителей? И подскажите, куда обратится чтобы приняли меры? В обед подъехала машина и вывалила строительный мусор. Люди сделали субботник, – сетует подписчица паблика «Инцидент Омск».