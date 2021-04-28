«Собрали с дороги и повезли в магазин»: В Омске из грузовика высыпался хлеб

Водитель собрал выпавший из грузовика хлеб и поехал дальше. Фото: «ЧП Омск»

Свидетелями необычного инцидента стали водители, ехавшие сегодня, 28 апреля, по дороге на улице Дианова. Авторы видео, попавшего в социальные сети, утверждают, что из грузовика по какой-то причине вывалились буханки хлеба.

Этот момент на запись не попал, там уже видны только последствия. Однако по утверждению омичей, водитель как ни в чем не бывало собрал выпечку и поставил обратно в машину.

- Повезут теперь на полки магазина, – сокрушается автор поста.

Сознается ли виновник случившегося и будет ли хлеб утилизирован или его отправят в продажу, остается только гадать.