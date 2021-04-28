Центральная база производственного обслуживания изготовила в первом квартале 2,2 тыс. единиц продукции

Центральная база производственного обслуживания (филиал АО «Транснефть - Западная Сибирь») подвела итоги деятельности за первый квартал текущего года. С января по март на ЦБПО была выпущена 2 191 единица продукции для нужд дочерних организаций системы «Транснефть».

Основным направлением производственной деятельности ЦБПО является выпуск специализированных изделий и оборудования для выполнения работ по ремонту и обслуживанию нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и линейной части трубопроводов в организациях системы «Транснефть».

Стоимость выпущенной продукции составила более 195 млн рублей. Среди произведенных изделий - герметизаторы резинокордные, полотенца мягкие, установка дробеструйная, муфта, миксер ручной, устройство для разметки катушек, насосная установка, гидроподъёмное устройство и другая специализированная продукция.

Также в первом квартале на ЦБПО для проведения капитального ремонта приняты 18 задвижек от трех организаций системы «Транснефть». После ремонта безопасная эксплуатация задвижек продлевается на срок до десяти лет. ЦБПО - единственный производственный объект в системе «Транснефть», на базе которого проводится капитальный ремонт запорной арматуры для магистральных трубопроводов. Станочный парк базы позволяет изготовить необходимые узлы и детали. В 2020 году здесь было отремонтировано 45 клиновых и шиберных задвижек.

Кроме того, на ЦБПО ведется большая опытно-конструкторская работа, основная задача которой - повышение уровня надёжности и безопасности эксплуатируемого производственного оборудования. По итогам прошлого года Роспатент выдал охранные документы на промышленный образец «Люк замерный» и полезную модель «Устройство для слива подтоварной воды из нефтяного резервуара», разработка которых была проведена специалистами ЦБПО.