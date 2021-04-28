В омской новостройке спустя полгода после построй потекла крыша

Крыша новостройки выдержала только полгода. После первого серьезного дождя она протекла. Фото: ВКонтакте

Недавний дождь принес некоторым омичам неожидано серьезные проблемы. Жители нового дома на улице В.Суровикина в поселке Чередовой Ленинского округа въехали в долгожданные квартиры только полгода назад, дом, как пишут в соцсетях, сдали осенью 2020 года, и даже не успели закончить ремонт, когда неожиданно для всех протекла крыша. Вода быстро распространилась почти до первого этажа. Промокла штукатурка в подъезде, даже успели натечь лужи, а в квартирах начали отваливаться свежие обои.

Жительница дома опубликовала в соцсетях пост с видео и фотографиями протечки, а также попросила совета у омичей.

- После вчерашнего дождя заливает квартиры и подъезды, во время дождя были перебои с электроснабжением (по всей видимости, заливает проводку). Ранее один из собственников уже выкладывал похожее в группах Омска, ситуацию так и не решили. Застройщик и управляющая компания ООО "ЖКО " ПОЛЕТ- ОМСК" перекладывают ответственность друг на друга! Вопрос не решается! Подскажите, пожалуйста, куда обратиться? - просит женщина.

В комментариях омичи отмечают, что дом построен недавно, а значит находится на гарантии. Поэтому адресовать претензии стоит прежде всего застройщику, пока не истек срок гарантии.