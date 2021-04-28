Омскую студентку, с особой жестокостью убившую 88-летнюю бабушку, отправили в колонию на 14 лет

Студентку-убийцу приговорили к 14 годам колонии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении теперь уже бывшей студентки одного из омских вузов. Девушка пришла к 88-летней соседке попросить денег взаймы. Когда пенсионерка отказала, незваная гостья набросилась на нее и буквально забила насмерть.

Девушка лишила человека жизни ради 60 тысяч рублей и сотового. Правда, телефон ей не пригодится еще долго. По решению суда, убийцу приговорили к 14 годам колонии общего режима (строгого для женщин в РФ нет) и еще к году ограничения свободы.

- Также суд обязал ее выплатить потерпевшей стороне в счет компенсации морального вреда 1 млн рублей и 60 тысяч рублей компенсации материального ущерба, – рассказал официальный представитель Омского областного суда Аскер Абишов. – Судебный акт не вступил в законную силу.