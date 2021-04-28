За сутки в Омской области госпитализировали 17 человек с коронавирусом

Новые случаи заражения фиксируют в основном в черте города. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным медиков, количество заражений коронавирусом достигло 45 620 человек. За сутки ковидом заразились 54 омича, получать лечение на дому смогут только 37 из них, а 17 отправились в ковидные госпитали.

Вылечиться удалось уже 3 799 омичам. Сегодня выписались из больниц 73 омича.

К сожалению, коронавирус продолжает уносить человеческие жизни. Сегодня скончались три человека. А с начала пандемии этот показатель составил уже 1 382.

Ковид в районах области ослабляет свои позиции. Там фиксируют все меньше новых случаев заражения. Основная масса заражений приходится на Омск. Так в городе насчитали 49 случаев заболевания, Большереченском районе – 3, в Муромцевском, Павлоградском районах - по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.