Появилось видео аварии на мосту у телецентра, из-за которой утром собралась большая пробка

На месте аварии почти сразу собралась внушительная пробка. Фото: vk.com/region_omsk55

Свидетелями довольно серьезного дорожно-транспортного происшествия стали водители, ехавшие сегодня, 28 апреля, днем по мосту в районе телецентра.

В спокойно ехавшее по своему крайнему ряду такси влетела машина, внезапно круто вывернувшая с встречной полосы. Водителю второго авто просто некуда было свернуть, и лобового столкновения избежать уже не удалось.

Однако удар получился не катастрофичным, обе машины до столкновения попытались затормозить. При этом на записи регистратора, выложенной в соцсети, видно, что сначала машина, потерявшая управление, чуть не влетела в маршрутку. Водитель последней смог увернуться в последний момент.

По какой причине произошла авария и есть ли пострадавшие, сейчас устанавливают правоохранители. Не исключено, что водителю, спровоцировавшему ДТП, стало плохо за рулем и он просто не успел остановиться.