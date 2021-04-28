В Омске ищут мужчину с татуировкой скорпиона, который ограбил школьника

Мужчина решил ограбить 15-летнего школьника. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне в полицию обратилась мама 15-летнего школьника, сообщив о том, то ее сына ограбили. Подросток шел в магазин на улице Новокирпичной в Ленинском округе, когда к нему подошел неизвестный и угрожая избить, забрал телефон и карманные деньги. Полицейским удалось выяснить личность грабителя. Им оказался 28-летний омич Денис Конюхов. Родился он в Исилькульском районе в селе Кульджугут. Полиция до сих пор разыскивает мужчину.

Приметы Дениса: рост 172 см, телосложение среднее, волосы прямые, светлые, короткие, облысение лобное, имеются залысины. На момент совершения преступления был одет: в темную куртку (камуфляж) с капюшоном, темные штаны, черные ботинки, бейсболка с черной вставкой на затылке, белой вставкой на лбу и красным козырьком. На гуди татуировка в виде скорпиона.

Если вы знаете, где находится Конюхов или видели его, сообщите в полицию по номерам 79-34-04 или 02