Уже завтра в Омске ожидается первая весенняя гроза

Первую весеннюю грозу ждут 29 апреля. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В конце апреля омичей ждет первая за сезон гроза. Она ожидается в последние дни апреля.

В четверг, 29 апреля обещают дожди и туманы. По прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, ночью будет +2...+7, днем +13...+18 градусов. Ночью будет дуть небольшой юго-западный ветер. Днем он сменит направление на северо-западное и значительно усилится. Возможны порывы до 19 м/с.

В пятницу, в регионе также возможны небольшие дожди. Днем погода существенно не изменится, а вот ночью возможны заморозки до -1 градуса.

В ночь на 1 мая также будут заморозки до -3 градусов. Днем будет тепло – +12...+17 градусов.