Россельхознадзор исключит из реестров ФГИС «ВетИС» те площадки, которые не гасят электронные ветеринарные сертификаты

Вниманию хозяйствующих субъектов!

С мая 2021 года Россельхознадзор приступает к исключению из реестров ФГИС «ВетИС» площадок, не осуществляющих гашение электронных ветеринарных сертификатов

Россельхознадзором уделяется серьезное внимание вопросу гашения электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) в модуле ФГИС «ВетИС» - «Меркурий».

Результаты мониторинга ведомства показывают, что ситуация с гашением сертификатов остается неудовлетворительной. При этом гашение эВСД как сигнал поступления подконтрольных товаров в место назначения, не менее важный процесс, чем само оформление сертификатов.

В соответствии с пунктами 52 и 53 Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 № 589, гашение эВСД должно осуществляться в течение 24 часов после доставки и (или) приемки подконтрольного товара в месте назначения, или смены собственности. Производя гашение, осуществляющее его лицо подтверждает, что данная партия получена, соответствует описанию и количеству, указанному в сопроводительном документе.

Несмотря на обязательное требование законодательства, в системе «Меркурий» фиксируется большое количество хозяйствующих субъектов, на чьих площадках электронные ветеринарные сопроводительные документы длительное время остаются непогашенными.

В ходе анализа таких сертификатов Россельхознадзор установил 202 257 площадок (2588 из них - в Омской области), на которых не фиксируется никакой деятельности и не погашено ни одного эВСД. Их перечень доступен по ссылке (https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/nepogashennye-Q1_2021.zip).

Россельхознадзор признает записи о таких площадках засоряющими справочники ФГИС «ВетИС» и, во избежание снижения производительности системы, считает возможным их исключить.

Просим ознакомиться с этим списком, и, в случае наличия в данной выборке площадок вашего хозяйствующего субъекта, - принять незамедлительные меры по гашению эВСД.