В центре Омска перекроют несколько улиц из-за велосоревнований

Автобусы и маршрутки ненадолго изменят схему движения. Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

В департаменте транспорта предупредили о перекрытии нескольких центральных улиц 1 и 8 мая. Это произойдет из-за соревнований по велоспорту, которые пройдут в Омске. Перекрытия коснутся улиц Ленина (от улицы Тарской до пересечения с улицей Партизанской) и Герцена (от улицы Интернациональной до улицы Ленина). 1 мая на этих участках нельзя будет проехать с 12:30 до 17:30, а 8 мая движение закроют вечером с 17:30 до 21:30. Как уточнили специалисты департамента, в это время общественный транспорт пойдет по измененным маршрутам.

- автобусы № 94, № 500, № 503 в направлении поселка Амурский с моста имени «60 лет Победы» поедут по улице Фрунзе, с остановкой по улице Фрунзе, с левым поворотом на улицу Герцена, далее по утвержденным схемам, в обратном направлении без изменения схем движения;

- автобус № 73 с улицы Красный Путь поедет по улицам Интернациональной, Гагарина, Лермонтова, Ленина

- автобус № 34 с улицы Герцена поедет по улицам Фрунзе, Гусарова, Интернациональная, Герцена, далее по утвержденной схеме.

- автобус № 25 с улицы Гагарина поедет по улицам Думской, Юбилейному мосту, Щербанева, Гагарина, Интернациональной, далее по утвержденной схеме