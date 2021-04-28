В Омской школе №95 после дождей с потолка обвалилась штукатурка

Из-за дырявой крыши в школе с потолка обвалилась штукатурка. Фото: ВКонтакте

Сегодня ночью в Омске прошли довольно сильный дождь. После него ученики школы №95 с углубленным изучением некоторых предметов в районе Нефтяников на проспекте Мира заметили, что на потолке появились потеки. Дождевая вода просочилась и намочила штукатурку. Ее куски осыпались с потока на третьем этаже прямо на лестницу, по которой постоянно проходят ученики.

Ученики замечают, что вода продолжает течь по стенам. Штукатурка, судя по фото и видео крыша в школе протекает отнюдь не в одном месте, а сразу в нескольких. В комментариях омичи высказывают недовольства таким состоянием учебного заведения.