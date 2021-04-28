Весенний паводок не скажется на качестве питьевой воды

Традиционно, в период весеннего половодья в Иртыш поступает талая вода с различными органическими и неорганическими загрязнениями. Омский водоканал заблаговременно приготовился к работе в этих условиях и реализовал комплекс мер по нейтрализации рисков. В первую очередь, в режим «боевой готовности» приведено оборудование эксплуатационных подразделений, проверены системы, создан необходимый запас ресурсов и реагентов. Лабораторный центр предприятия увеличил кратность отбора проб воды на всех этапах её очистки и транспортировки. Благодаря произведённым мерам качество воды, которая поступает потребителям, соответствует санитарным правилам и нормам независимо от состояния источника.

- Максимальную мутность речной воды мы фиксируем в апреле и мае. С наступлением плюсовых температур в воде увеличивается количество микроорганизмов. Лабораторный центр «Росводоканал Омск» проверяет качество питьевой воды по 160 показателям состава и свойств. Каждый час на выходе в городскую водопроводную сеть проверяется мутность воды и остаточное содержание хлора, объём которого в целях дезинфекции в период паводка увеличивают примерно на 15%. Но в дома омичей подаётся вода, соответствующая санитарным нормам – с содержанием хлора не выше 0,3-0,5 миллиграмма на литр. В связи с заявлениями об обнаружении ртути в речной воде с середины марта ежедневно исследуем пробы речной воды на наличие данного металла. К счастью, ни разу его не обнаружили, - рассказывает Наталья Моор начальник лабораторного центра предприятия.

Сотрудники лабораторного центра ежедневно отбирают пробы в 64 точках городской распределительной сети, проводят более полутора тысяч исследований качества питьевой воды. Результаты лабораторных исследований позволяют своевременно корректировать технологические параметры и не допускать отклонений от гигиенических нормативов. Точность лабораторных исследований омского водоканала неоднократно подтверждалась координатором межлабораторных сличительных испытаний московским Аналитическим центром «Роса».