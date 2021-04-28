Бурков объяснил, почему омичам трудно дозвониться в больницы

У некоторых омичей до сих пор не получается дозвониться в больницы. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Во время пандемии омичи столкнулись с большой проблемой - во многие больницы невозможно было не только попасть на прием, но и элементарно дозвониться до регистратуры, чтобы узнать о состоянии уже госпитализированных родственников. Тогда на медицину свалилась колоссальная нагрузка и такие проблемы можно было понять, но сейчас все постепенно налаживается. Но все равно омичи сталкиваются с подобными проблемами и сейчас. Губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что знает о проблемах. Сейчас в правительстве занимаются мониторингом ситуации.

- Сейчас мы проверяем, насколько доступны медучреждения для населения. Если не отвечают после 8-9 звонка в поликлинике, то идёт переадресация в колл-центр. Сейчас таких сбоев – на 120-150 звонков уменьшилось. Но возникают трудности. Этот вопрос прорабатывается, - отметил глава региона.