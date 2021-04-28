Омский ЦИСС в тройке лучших в стране по поддержке социального предпринимательства

По итогам 2020 года это федеральное ведомство составило рейтинг Центров «Мой бизнес». Эксперты оценивали эффективность работы с малым и средним бизнесом, меры антикризисной поддержки, а также деятельность центров инноваций социальной сферы. Омский ЦИСС вошел в тройку лучших инфраструктурных организаций по поддержке социального предпринимательства, пропустив вперед аналогичные структуры из Кемеровской и Нижегородской областей.

Главными критериями при подведении итогов 2020 года было количество социальных предприятий и социальных проектов в регионе, услуг, предоставляемых ЦИСС, среднюю стоимость поддержки, конверсию в субъекты малого и среднего предпринимательства из физических лиц, а также число участников Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года».

Напомним, что Омский Центр инноваций социальной сферы был первым в стране объектом инфраструктуры для поддержки социального бизнеса и НКО. Он открылся в апреле 2012 года в региональном Бизнес-инкубаторе с участием представителей Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Правительства Омской области. Социальное предпринимательство в те годы только зарождалось. А в 2020 году в реестр социальных организаций включен 81 субъект. Свою деятельность Омский ЦИСС распространил по всей стране и проводит образовательные курсы в 23 регионах России.

- За десять лет со времени создания Школы социального предпринимательства по омской методике было обучено более 2 тыс. человек, – пояснили в Омском ЦИСС. - 75% выпускников реализуют свои социальные и социально-предпринимательские проекты в сферах образования, социального обслуживания, культуры, искусства и спорта, здравоохранения и других. Омичи активно участвуют во Всероссийском конкурсе социальных проектов с самого его основания. В 2015-2020 гг. победителями регионального этапа конкурса признано 37 проектов социальных предпринимателей.

В целом Омская область вошла в число регионов, имеющих по версии федерального министерства, развитую структуру поддержки малого и среднего предпринимательства.