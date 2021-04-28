АО «Омск РТС» сообщает о плановом отключении горячего водоснабжения потребителей ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5

АО «Омск РТС» сообщает о плановом отключении горячего водоснабжения:

- с 00.00 17.05.2021 до 24.00 26.05.2021 согласно утверждённому «Графику остановок и проведения гидравлических испытаний тепловых сетей АО «Омск РТС» в летний период 2021» будет произведено отключение горячего водоснабжения потребителей луча Юбилейный ТЭЦ-4.

Отключаются потребители, осуществляющие ГВС от Юбилейного луча ТЭЦ-4 в районе улиц: пр. Мира, ул. Пригородная, Попова, Комбинатская, (посёлок Юбилейный).

- с 00.00 19.05.2021 до 24.00 01.06.2021 согласно утверждённому «Графику остановок и проведения гидравлических испытаний тепловых сетей АО «Омск РТС» в летний период 2021» будет произведено отключение горячего водоснабжения потребителей Западного луча и луча Оранжерея ТЭЦ-5.

Прекращается ГВС потребителей: ул. 30 лет ВЛКСМ, Арнольда Нейбута, Богдана Хмельницкого, Звездова, Куйбышева, Омская, Производственная 2-я, Учебная, Пранова, Маршала Жукова, Иркутская, Декабристов, Березовского, 10 лет Октября, Лермонтова, Пушкина, б-р Мартынова, пл. Ленинградская, пр-кт Карла Маркса, 20 лет РККА, Ильинская, Красных Зорь, Ленина, Маяковского, Масленникова, Полковая, Почтовая, Съездовская, Успенского, Чокана Валиханова, наб. Тухачевского, пер. Газетный, 5 Армии, 8 Линия, 9 Линия, Бударина, Вавилова, Гагарина, Герцена, Заречная 1,2,3-я, Ивана Алексеева, Интернациональная, Карла Либкнехта, Кемеровская, Красногвардейская, Красный Путь, Некрасова, Орджоникидзе, Партизанская, Сенная, Спартаковская, Тарская, Таубе, Третьяковская, Учхозная 1-я, Фрунзе, Яковлева, Слободская, Степная, Шебалдина, Фурманова.

Посмотреть поадресный перечень отключения горячего водоснабжения в 2021 году можно по ссылке https://www.omskrts.ru/users/people/timetable/. АО «Омск РТС» обращает внимание, что в графике представлены только дома, получающие горячую воду от теплоисточников АО «Омск РТС» и АО «ТГК-11». Если вы не нашли свой дом в графиках – обратитесь в свою управляющую компанию или к поставщику услуг, указанному в квитанциях за тепло и горячее водоснабжение.