Омичам стоит ждать повышения тарифов на капремонт - Александр Бурков

В этом году уже возникали обсуждения тарифов на капитальный ремонт. Они не менялись нашем регионе почти 7 лет и сейчас являются одними из самых низких в стране. Пока повышения цен не было, но губернатор Омской области Александр Бурков предупредил, что поднять их все же придется.

- Нам надо ждать повышения тарифов, федеральное ведомство на этом настаивает. Мы имеем один из самых низких тарифов. Так что бюджет будет брать на себя погашение ставки. Мы планируем рассматривать повышение на следующий год. На какой процент повышение – будем смотреть, исходя из доходов населения, - отметил губернатор.

Также Александр Бурков отметил, что пока недостаток средств для капремонта компенсируется из бюджета, что накладывает дополнительную нагрузку.