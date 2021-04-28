«Авангард» победит: Александр Бурков будет болеть за ястребов в финале КХЛ

Сегодня у омской команды состоится важный матч с ЦСКА.

Сегодня на льду стадиона в Балашихе состоится матч между "Авангардом" и ЦСКА. Возможно, он станет решающим для омской команды. Сейчас счет в серии 2:3 в пользу ястребов. Если сегодня омичи одержат победу, то впервые за долгое время получат кубок Гагарина. Многие омичи будут болеть за "Авангард", как и губернатор Омской области Александр Бурков. Также глава региона отметил, что в случае победы могут состояться массовые мероприятия для фанатов.

-Я всегда стараюсь смотреть все игры, как бы сложно не было со временем. Вижу заряженность ребят на победу. Считаю, что "Авангард" выиграет финал. Если не сегодня, то в следующей игре. Верю в победу. Чествование команды обязательно проведем, если будет повод. Это будет на открытом воздухе, - отметил Бурков.