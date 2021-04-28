В Омкой области привили от коронавируса 17% от плана

Вакцинация от ковида продолжается в Омской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Активная вакцинация в Омской области началась с Нового года. Появилась вакцина "Спутник-V" и омичи начали прививаться. Но пока цифры не выглядят впечатляющими, по последним данным минздрава, в регионе первым компанентом привиты 151 070 человек, а полностью привились только 80 251 человек. Все же область оказалась в десятке лучших по темпам вакцинации. Об этом упомянул губернатор Омской области Александр Бурков на большой пресс-конференции.

- Вакцинация в регионе проходит хорошо. Только выездных групп у нас 91. По вакцинации Омская область в десятке лучших регионов. Мы вакцинировали уже 16,8% населения от плана. По плану мы должны вакцинировать 905 тысяч омичей. По началу были проблемы, но сейчас, я считаю, система начинает работать более слаженно, - заявил Александр Бурков.