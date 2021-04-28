Масочный режим в Омске продлили на весь май

Накануне в Омске состоялось заседание оператора по борьбе с коронавирусом. Чиновники приняли решение оставить все действующие ограничения в силе. Ещё на месяц, до конца мая, продлили режим повышенной готовности и масочный режим.

Обсудили и работу различных учреждений во время праздников. По итогам заседания, больницы, МФЦ и пенсионный фонд будут работать в обычном режиме. А вот школьники и студенты, скорее всего, получат дополнительные выходные. Учебным заведения рекомендовали сделать дни с 4 по 7 мая не учебными.