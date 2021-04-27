За сутки в Омской области коронавирусом заразился еще 61 человек

Омичи активно ставят прививки от ковида. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По последним данным медиков в Омской области количество заразившихся ковидом выросло до 45 566 человек. За сутки прибавился 61 зараженный, из них 43 человека смогут продолжать лечение дома, а 18 отправятся на лечение в больницы.

Выздоровели сегодня заметно больше омичей, чем вчера, этот показатель составил 96 человек. Всего с начала пандемии поправились 38 726 человек.

Погибли от ковида по данным медиков за сутки 3 человек. С начала наблюдений вирус унес 1 379 жизней.

В прививочной компании поучаствовали 151 070 омичей, а полностью привиты от ковида уже 80 251 человек.