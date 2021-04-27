Ограждения вдоль дорог в Омске заменят на живую изгородь

Вдоль дороги посадят кусты вместо металлических заборов. Фото: Аца КОШТЭ

В Омске на заседании комиссии по безопасности дорожного движения обсудили возможность заменить металлические ограждения вдоль дорог на зеленую изгородь. По нормативам высота кустарников вдоль дороги не должна быть ниже 80 сантиметров. Тогда старые ограждения можно будет срезать, но вырастут кусты до нужной высоты только через 3-4 года, отметили в администрации. Высадить живую изгородь планируют этой осенью на следующих улицах:

- ул. Дмитриева, от улицы Ватутина до улицы 70 лет Октября;

- дублер улицы Лукашевича;

- улица Булатова, от улицы Орджоникидзе до улицы Герцена;

- улица Шебалдина, в створе строения 68 по улице Шебалдина;

- улица Воровского, от улицы 1-й Красной Звезды до улицы 1-й Трамвайной;

- дублер улицы Перелета, от улицы Крупской до улицы Степанца;

- улица Интернациональная, от сквера имени П.Морозова до улицы Тарской;

- улица Красный Путь, от ООТ «Рабиновича» до улицы Кемеровской;

- проспект Мира, на участке от улицы Химиков до улицы Нефтезаводской;

- проспект К. Маркса, на участке от улицы Чкалова до улицы Короленко.

Но, пока кусты не вырастут до нужной высоты, металлические ограждения останутся на месте. Их уберут позже.