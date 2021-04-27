Омичам рекомендуют предоставить данные о поверке счётчика

С апреля текущего года домовладения, где 31 декабря 2020 года истёк срок поверки счётчиков холодной воды, будут переведены на нормативное начисление платы за ресурс.

В базе данных «Росводоканал Омск» числится около тридцати тысяч приборов учёта, с истёкшим сроком поверки. Чтобы начисления производились по фактическому потреблению, омичам необходимо поверить приборы учёта и предоставить документы поставщику ресурса. Сделать это можно через форму сайта «Задать вопрос» или через личный кабинет. Акт поверки счётчика можно направить почтой или опустить в ящик для документов на ул. Маяковского, 2.

Согласно действующего законодательства, после поверки необходимо ввести прибор учёта в эксплуатацию. Омский водоканал, принимает документы потребителей о поверке. На основании этих данных вносятся изменения, абоненты могут передавать показания и производить оплату по фактическому потреблению. При этом абонентам настоятельно рекомендуют вызвать специалиста и оформить ввод прибора учета в эксплуатацию документально. Инспектор проверит целостность пломб и правильность установки счетчика. Записаться на опломбировку можно через личный кабинет, по телефону 53-00-11 или на очном приёме в офисе предприятия.

Напомним, в апреле 2020 года в связи с режимом самоизоляции Правительство РФ разрешило потребителям до 1 января 2021 года не проводить поверку индивидуальных приборов учёта, у которых срок поверки истёк в апреле или истекал в последующие месяцы 2020 года. При этом, ресурсоснабжающие организации продолжали принимать показания не прошедших поверку счётчиков, и производили по ним начисления с апреля по декабрь 2020 года. По данным «Росводоканал Омск» с апреля по декабрь 2020 года истёк более 150 тысяч индивидуальных приборов учёта, установленных у абонентов – физических лиц.

Уточнить срок поверки прибора учёта можно в квитанции омского водоканала или в паспорте счётчика.