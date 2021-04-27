Пьяный омич зимой угнал трактор у дорожников, чтобы покататься

Омич угнал трактор и поехал кататься по городу. Фото: Олег Укладов

До суда дошло дело 50-летнего омича, которого обвиняют в угоне без цели хищения. Следователям пришлось разбираться с этим происшествием минувшей зимой под старый новый год. 13 января омич заметил пустой трактор на улице Профинтерна. Водитель, видимо, куда-то отошел и оставил двери не запертыми. Этим и воспользовался мужчина. Он залез в кабину и смог запустить двигатель. После этого поехал кататься на тракторе по Левому берегу.

Найти его удалось благодаря системе слежения, которая установлена на тракторе. Оказалось, техника принадлежала "Управлению дорожного хозяйства и благоустройства", где недавно сменился руководитель. Вину омич полностью признал, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Его дело рассмотрят в Кировском суде.