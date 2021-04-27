Жителя Омска обвиняют в систематическом истязании 7-летней дочери

По факту случившегося прокуратура начала проверку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инцидент произошел в Советском округе Омска. Обо всем стало известно, когда 7-летняя девочка пришла на занятия с синяком на лице. После того, как в образовательном учреждении начали расспрашивать ученицу, она созналась, что ее избил папа. Выяснилось, что мужчина в наказание поставил дочь лицом к стене, а потом ударил, из-за чего малышка сильно ударилась головой.

Также выяснилось, что отец периодически истязал ребенка. Но дочь боялась об этом рассказать, из-за того, что родственник ее запугивал.

- Несовершеннолетняя помещена в специализированное учреждение, где ей оказана необходимая помощь, в том числе психологическая, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Органами предварительного расследования решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию детей) в отношении отца. Кроме того, прокуратурой округа проводится проверка деятельности органов системы профилактики в части полноты принимаемых мер, направленных на предупреждение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними.