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Общество27 апреля 2021 7:23

Сегодня в Омске оперштаб обсудит ковидные ограничения на майские праздники

Пока ранее введенные меры продолжают действовать
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске оперштаб обсудит продление ограничений по коронавирусу.

В Омске оперштаб обсудит продление ограничений по коронавирусу.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 27 апреля, в 16:30 в Омске состоится очередное заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. В его повестке традиционно будут вакцинация, соблюдение ковидных ограничений и эпидемиологическая обстановка. Также можно предположить, что на заседании обсудят, как будут действовать ограничения в неожиданно длинные майские праздники.

Сейчас в Омской области еще действуют режим повышенной готовности и масочный режим, они в силе до 30 апреля. Последние данные по заболеваемости коронавирусом выглядят обнадеживающе, за последние сутки насчитали всего 62 заболевших.