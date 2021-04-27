Сегодня в Омске оперштаб обсудит ковидные ограничения на майские праздники

В Омске оперштаб обсудит продление ограничений по коронавирусу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 27 апреля, в 16:30 в Омске состоится очередное заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. В его повестке традиционно будут вакцинация, соблюдение ковидных ограничений и эпидемиологическая обстановка. Также можно предположить, что на заседании обсудят, как будут действовать ограничения в неожиданно длинные майские праздники.

Сейчас в Омской области еще действуют режим повышенной готовности и масочный режим, они в силе до 30 апреля. Последние данные по заболеваемости коронавирусом выглядят обнадеживающе, за последние сутки насчитали всего 62 заболевших.