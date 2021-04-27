В Называевском районе Омской области началось строительство межпоселкового газопровода общей протяжённостью 49,6 км. Объект реализуется в рамках Программы развития газоснабжения и газификации региона в 2021–2025 годы.

Новая газораспределительная сеть создаст условия для газификации домовладений семи населённых пунктов Называевского района: сёл Лорис-Меликово, Богодуховки, Черемновки, деревень Кочковатка, Спасск, Фомиха и железнодорожного разъезда Кочковатский. После ввода объекта в эксплуатацию доступ к газу получат 536 домовладений и 17 котельных.

- Строительно-монтажные работы завершатся в четвёртом квартале 2021 года. Сейчас уже проложено около пяти километров газопровода, – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск», АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.