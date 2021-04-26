Омский "Авангард" выиграл пятый матч финальной серии с ЦСКА

Омская команда сейчас в шаге от завоевания Кубка Гагарина.

Омский "Авангард" снова выдал отличный матч против ЦСКА. Армейцы с первых минут бросились забивать. Омичам было тяжело, но стартовый натиск они выдержали. Игру от своих ворот удалось отодвинуть, пошли моменты у владений ЦСКА. Однако первый период остался без голов.

Зато во втором отрезке "Авангард" отличился дважды. Сначала Семенов убежал с Шарипзяновым 2 в 1 и последний открыл счёт. А потом в меньшинстве удалось совершить маленькое чудо нашему форварду Буше - 2:0.

В третьем периоде армейцы изо всех сил пытались забить, но оборона омичей выстояла. Как итог - 2:0 победа "ястребов". Мы провели в серии финала 3:2 и находимся в шаге от победы в Кубке Гагарина. Слкбущая игра пройдет в Балашихе.