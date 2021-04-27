До середины мая из-за пожаров омичам запретили гулять в лесах

В Омской области из-за пожаров, которыми охвачен весь юг региона с 27 апреля по 17 мая введён особый противопожарный режим. На это же время в главном управлении лесного хозяйства решили ограничить прогулки людей в лесах. Из-за пожаров, которые распространяются сейчас во многих районах, такие прогулки могут стать опасными. Нельзя будет и заезжать в леса на машинах.

Следить за этим будут лесники. Помимо парулирования во время действия особого режима они будут проводить противопожарный мероприятия: прочитать противопожарные минеральные полосы, выращивать новые растения и убирать сухостой, отметили в ведомстве.